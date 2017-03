OM : Sanson n'a pas hésité « Par Damien Da Silva - Le 25/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet hiver, le milieu de terrain Morgan Sanson (22 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été recruté par l'Olympique de Marseille pour 12 millions d'euros en provenance de Montpellier. Auteur de bons débuts sous les couleurs marseillaises, le jeune talent français a justifié son choix de rejoindre l'OM dans les colonnes du quotidien régional La Provence. "Quand j’ai vu que le club était repris par Frank McCourt, avec le président, Andoni Zubizarreta et le coach, j’ai senti des ambitions. Ça m’a donné envie de rejoindre l’OM. Quand Rudi Garcia s’est renseigné pour me recruter, je n’ai pas hésité longtemps. Je savais que c’était le club parfait pour moi, celui qu’il me fallait à l’instant T", a expliqué Sanson. Bien installé dans l'équipe de Rudi Garcia, le Tricolore ne doit pas regretter sa décision. Bien installé dans l'équipe de Rudi Garcia, le Tricolore ne doit pas regretter sa décision.

