PSG : Verratti prend la parole

Par Damien Da Silva - Le 25/03/2017

Comme souvent après les déclarations de son agent Donato Di Campli, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) doit prendre la parole pour rattraper le coup. Après la victoire de l'Italie face à l'Albanie (2-0) vendredi lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le Transalpin a réalisé une annonce pour son avenir. "Paris a un projet important et je pense rester la saison prochaine au PSG", a lancé Verratti au micro de la Rai. Même si on a connu le maestro francilien plus catégorique sur son futur par le passé, ce message va rassurer les supporters du champion de France en titre. Pour rappel, l'international italien reste sous contrat jusqu'en juin 2021 et le PSG n'a aucune intention de le vendre.

