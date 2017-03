OM : Sanson revient sur la polémique PSG « Par Damien Da Silva - Le 25/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet hiver par l'Olympique de Marseille en provenance de Montpellier pour 12 millions d'euros, le milieu de terrain Morgan Sanson (22 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'était retrouvé au cœur d'une petite polémique au moment de son arrivée. En effet, le jeune joueur avait, par le passé, soutenu le Paris Saint-Germain et une photo de lui circulait avec le maillot du PSG. Pour La Provence, Sanson est revenu sur cette histoire. "C'était après un match contre Paris, j'avais échangé mon maillot avec Lucas. Le lendemain, je suis allé faire un Five avec des amis, je l'ai mis et j'ai joué avec. Un couple d'amis m'a demandé de faire une photo avec leur bébé. Cette photo n'a rien de significatif, c'était pour des amis", s'est justifié le Marseillais. Généreux sur le terrain, Sanson a réalisé de bons débuts sous les couleurs de l'OM et c'est probablement le plus important pour les fans olympiens. Généreux sur le terrain, Sanson a réalisé de bons débuts sous les couleurs de l'OM et c'est probablement le plus important pour les fans olympiens.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+