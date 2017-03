PSG : Callegari évoque sa situation

Barré par la concurrence au Paris Saint-Germain, Lorenzo Callegari (19 ans, 1 apparition en L1 cette saison) n’a pas encore les faveurs de l’entraîneur Unai Emery. Pas de quoi inquiéter le milieu de terrain, conscient du chemin qu’il lui reste à parcourir aux côtés des jeunes de sa génération.

"Ce n’est pas facile, il faut passer par des situations comme la nôtre, a confié le pur produit parisien à Goal. On s’entraîne de temps en temps avec les pros. Même si ça ne vient pas tout de suite, il y a plusieurs étapes, il faut prendre le temps et ne pas tout précipiter. Il faut prendre son temps et faire les bons choix. Si on reste sérieux et appliqués, j’espère que ça payera."

Rappelons que le Français d’origine italienne a failli rejoindre le Genoa en prêt cet hiver, avant de se heurter au refus de ses dirigeants.