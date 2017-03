Atletico : MU, le clan Griezmann répond !

Atletico : MU, le clan Griezmann répon d ! « Par Damien Da Silva - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis plusieurs mois, l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann (26 ans, 27 matchs et 14 buts en Liga cette saison) se retrouve annoncé dans le viseur de Manchester United. Jeudi, le Manchester Evening News a même révélé l'existence d'un accord entre l'international français et le club anglais pour cet été ! Agacé par cette nouvelle rumeur, le clan du Tricolore a tenu à réagir dans les colonnes de L'Equipe. "Il y a des prises d'informations de grands clubs européens, et notamment anglais. Mais il a les deux chaussures à l'Atlético. Ainsi, il n'y a aucun accord verbal et encore moins contractuel avec qui que ce soit", a assuré l'entourage de Griezmann. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Colchoneros, le natif de Mâcon risque d'être l'un des feuilletons à suivre du prochain mercato... Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Colchoneros, le natif de Mâcon risque d'être l'un des feuilletons à suivre du prochain mercato...

