EdF : la grande première de Mendy ?

EdF : la grande première de Mend y ? « Par Damien Da Silva - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi (20h45), l'équipe de France va défier le Luxembourg dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. A l'occasion du dernier entraînement des Bleus, le sélectionneur Didier Deschamps a procédé à la traditionnelle mise en place en utilisant logiquement son équipe type. Ainsi, selon les informations de la radio RMC, le latéral gauche de l'AS Monaco Benjamin Mendy va être préféré à Layvin Kurzawa et connaîtra donc sa première sélection. En attaque, le buteur d'Arsenal Olivier Giroud conserve la confiance de Deschamps et devrait donc être titularisé au détriment de Kylian Mbappé, placé sur le banc. La composition probable de la France : Lloris (c) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy - Matuidi, Kanté - Dembélé, Griezmann, Payet – Giroud. Lloris (c) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy - Matuidi, Kanté - Dembélé, Griezmann, Payet – Giroud.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+