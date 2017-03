PSG : Ménès recadre l'agent de Verratti Par Damien Da Silva - Le 24/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Cette semaine, l'agent du milieu de terrain du Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison), Donato Di Campli, s'est attiré les foudres de nombreux observateurs en raison de ses propos sur le Paris Saint-Germain (voir ici). De son côté, le consultant de Canal + Pierre Ménès a recadré le représentant de l'Italien. "Il devrait davantage conseiller à son joueur d’être plus professionnel dans son quotidien, plutôt que de vouloir systématiquement prendre une grosse commission sur un transfert dans un grand club. (...) Dans ce dossier, le club de la capitale doit montrer un peu plus de caractère et dire à son agent : "Il veut partir ? La porte est ouverte, mais c’est 100 millions d’euros !' (...) Le PSG ne peut se laisser dicter sa loi par un gamin de 24 ans et par un agent plus ou moins recommandable", a estimé Ménès pour CNEWS Matin. Le champion de France en titre va devoir discuter avec Di Campli pour réaliser une sérieuse mise au point. Le champion de France en titre va devoir discuter avec Di Campli pour réaliser une sérieuse mise au point.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+