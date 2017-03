EdF : ce que pense Lloris de Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) impressionne tout le monde. Même le gardien des Bleus Hugo Lloris (30 ans et 85 sélections) n'a pas manqué de faire l'éloge du buteur de Monaco. "On en parle partout, même en Angleterre. Ses performances ont fait du bruit. Je le trouve serein et détaché. Il montre de la maturité par rapport à son jeune âge. Ce qu’il fait à Monaco est impressionnant. C’est bon augure s’il continue à travailler et à s’impliquer dans le collectif. Il a tout pour faire une grande carrière", a estimé le joueur de Tottenham en conférence de presse. Décidément, Mbappé ne laisse personne insensible, pas même son capitaine ! Décidément, Mbappé ne laisse personne insensible, pas même son capitaine !

