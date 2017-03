Inter : le plan audacieux pour attirer Conte « Par Youcef Touaitia - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il réalise un excellent travail à la tête de Chelsea, Antonio Conte pourrait faire faux bond à la formation londonienne cet été. En effet, Tuttosport affirme que le technicien transalpin n'est pas sûr d'avoir des garanties concernant le prochain mercato estival, d'autant plus que son attaquant vedette, Diego Costa, pourrait rejoindre la Chine contre une somme importante. De ce fait, la publication italienne nous informe que Conte pourrait être tenté par un retour dans son pays natal où l'Inter Milan, récemment racheté par le groupe Suning, lui offrirait les conditions nécessaires pour bâtir une équipe compétitive. Et les noms sortis par le média ont de quoi faire réfléchir. En effet, les dirigeants intéristes pourraient décider de consacrer au moins 150 millions d'euros pour boucler les venues de Radja Nainggolan (AS Rome), Ricardo Rodriguez (Wolfsbourg), Kalidou Koulibaly (Naples) mais aussi Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Fiorentina) et James Rodriguez (Real Madrid). Une flopée de joueurs de grande qualité qui viendraient s'ajouter aux éléments déjà très intéressants dans les rangs des Nerazzurri. Reste à savoir si celui qui a passé seize années à la Juventus Turin (13 en tant que joueur, 3 en tant qu'entraîneur) accepterait de rejoindre l'ennemi de la Vieille Dame, pas assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions. Une flopée de joueurs de grande qualité qui viendraient s'ajouter aux éléments déjà très intéressants dans les rangs des Nerazzurri. Reste à savoir si celui qui a passé seize années à la Juventus Turin (13 en tant que joueur, 3 en tant qu'entraîneur) accepterait de rejoindre l'ennemi de la Vieille Dame, pas assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+