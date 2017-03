Real : Pérez évasif sur la piste Mbappé « Par Romain Lantheaume - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une forme phénoménale ces dernières semaines, l’attaquant de l’AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison), a mis l’Europe à ses pieds. Alors que son club figure parmi les prétendants de la jeune pépite française, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a refusé de commenter cette piste. "Tout est possible dans la vie. Mais on ne parle pas d'autres joueurs, des autres équipes, a coupé court le dirigeant merengue jeudi sur les ondes de RMC. Pour l'instant, tout ce à quoi on pense, c'est comment gagner la Liga et la Ligue des Champions." Nul doute que la Maison Blanche, qui avait déjà invité le Monégasque quelques jours à l’âge de 14 ans, ne compte pas lâcher Mbappé de sitôt ! Nul doute que la Maison Blanche, qui avait déjà invité le Monégasque quelques jours à l’âge de 14 ans, ne compte pas lâcher Mbappé de sitôt !

