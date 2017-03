Leicester : un cador anglais sur Mahrez « Par Youcef Touaitia - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins performant que la saison passée, l’ailier Riyad Mahrez (26 ans, 26 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) dispose toujours d’une très belle cote chez les cadors du football européen. Alors que le FC Barcelone reste sur les rangs pour attirer le maestro de Leicester (voir ici), un club de Premier League pourrait passer à l’action pour l'Algérien. Selon la presse anglaise, Liverpool serait très intéressé par les services de l’ancien joueur du Havre. En effet, Jürgen Klopp entend bien renforcer un effectif qu’il juge toujours trop court afin de batailler pour le podium et aurait fait de Mahrez sa priorité pour la prochaine période de mercato. Un transfert du meilleur joueur en titre du championnat anglais est d’ailleurs estimé entre 35 et 40 millions d’euros. Un montant qui ne devrait pas du tout refroidir les intentions des Reds ! Un transfert du meilleur joueur en titre du championnat anglais est d’ailleurs estimé entre 35 et 40 millions d’euros. Un montant qui ne devrait pas du tout refroidir les intentions des Reds !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+