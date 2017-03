Real : le conseil de Benzema à Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur du Real Madrid, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison) flambe du côté de Monaco. Interrogé sur le futur du jeune buteur, Karim Benzema (29 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) a glissé un petit mot à son compatriote. "Je ne peux pas lui donner de conseils, il est encore à Monaco. S’il quitte Monaco un de ces quatre, ouais, mais pour l’instant il est bien, il est à Monaco. Je pense qu’il ne faut pas partir trop tôt. Moi, je pensais que c’était tard et je n’avais que 21 ans. Je disais que je voulais partir avant. Et une fois que je suis arrivé ici, je me suis dit : "En fait, c’est super dur !". Là ça se passe bien mais le jour où ça se passe moins bien, c’est là le problème. Il a 18 ans, comment tu gères quand ça se passe moins bien, quand on parle moins bien de toi, qu’on te met la pression ?", a confié le Merengue sur les ondes de RMC. S’il dispose d’un talent incroyable, Mbappé a largement le temps avant de penser à un départ vers une institution aussi impitoyable que la Maison Blanche. S’il dispose d’un talent incroyable, Mbappé a largement le temps avant de penser à un départ vers une institution aussi impitoyable que la Maison Blanche.

