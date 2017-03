Bayern : une folie pour un Monégasque ?

Bayern : une folie pour un Monégasqu e ? « Par Romain Lantheaume - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputé pour sa modération sur le marché des transferts, le Bayern Munich pourrait-il se laisser tenter par une folie l’été prochain ? Comme nous vous l’indiquions mercredi (voir ici), le cador de Bundesliga fait partie des nombreux prétendants de l’ailier de l’AS Monaco, Bernardo Silva (22 ans, 29 matchs et 6 buts en L1 cette saison). Et contre toute attente, les Roten pourraient mettre sur la table les 80 millions d’euros attendus par les dirigeants du club princier pour leur feu follet, annonce le journal portugais A Bola ! Avec les intérêts du Real Madrid, de Manchester United ou encore de l'Inter Milan, les enchères pourraient vite monter dans ce dossier. Et l’ASM devrait encore réaliser une belle plus-value pour un joueur acheté 15,8 millions d'euros en 2015. Avec les intérêts du Real Madrid, de Manchester United ou encore de l'Inter Milan, les enchères pourraient vite monter dans ce dossier. Et l’ASM devrait encore réaliser une belle plus-value pour un joueur acheté 15,8 millions d'euros en 2015.

