PSG : le club a fait des promesses à Verratti... « Par Romain Lantheaume - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain ne ménage pas ses efforts pour persuader son milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) de poursuivre l’aventure ! La semaine passée, à la suite du fiasco en Ligue des Champions, les dirigeants franciliens ont ainsi organisé une réunion avec son agent, Donato Di Campli, dont L’Equipe révèle le contenu ce vendredi. Au cours de l’entretien, le PSG a promis qu’un mercato ambitieux serait mené l’été prochain afin de mettre sur pied une équipe capable de remporter enfin la C1. Le club a également assuré qu’il allait faire le ménage en interne. Le champion de France en titre a par ailleurs rappelé, comme il le fait depuis le début de la saison, que Petit Hibou constitue la tête d’affiche du nouveau projet, ce qui va se traduire par une mise en avant du joueur sur le plan médiatique et économique avec les sponsors. Ces garanties suffiront-elles à rassurer le Transalpin ? Au cours de l’entretien, Di Campli a affiché les doutes de son protégé et ses envies d'ailleurs. Sa sortie médiatique de mercredi n’a d'ailleurs pas rassuré, même si l’agent a ensuite tenté de rectifier le tir (voir ici)… Ces garanties suffiront-elles à rassurer le Transalpin ? Au cours de l’entretien, Di Campli a affiché les doutes de son protégé et ses envies d'ailleurs. Sa sortie médiatique de mercredi n’a d'ailleurs pas rassuré, même si l’agent a ensuite tenté de rectifier le tir ()…

