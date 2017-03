Real : Varane élogieux envers Benzema « Par Youcef Touaitia - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il ne figure pas dans les plans de Didier Deschamps en équipe de France, Karim Benzema (29 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) reste un élément très important dans le dispositif de Zinedine Zidane au Real Madrid. Son partenaire en club, le défenseur central Raphaël Varane (23 ans, 18 matchs et 1 but en Liga cette saison), n'a pas hésité à défendre l'attaquant sur les ondes de RMC. "Dans le vestiaire, tout le monde pourra vous le dire, il est bien apprécié, tout le monde s’entend bien avec lui. Il met sa petite musique. Il met beaucoup de rap américain ou de rap français, a confié l'ancien Lensois. Tout le monde compte sur lui chaque saison, il met des buts, il est à un poste pas facile, ça fait des années qu’il est au plus haut niveau. Pour ceux qui le connaissent un peu plus, il a un petit côté timide aussi." Après Antoine Griezmann, qui milite pour son retour chez les Bleus (voir ici), l'avant-centre peut donc compter sur le soutien infaillible d'un autre de ses partenaires. Après Antoine Griezmann, qui milite pour son retour chez les Bleus (), l'avant-centre peut donc compter sur le soutien infaillible d'un autre de ses partenaires.

