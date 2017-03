PSG : Verratti, Riolo allume l'agent et le club « Par Youcef Touaitia - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ces derniers jours, l’agent de Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison), Donato Di Campli, a multiplié les sorties pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain, n’hésitant pas à brandir la menace d’un départ de l’Italien. Des propos qui ont fait bondir Rolland Courbis (voir brève de 10h56), Jérôme Rothen (voir brève de 12h11) mais également Daniel Riolo, très critique à l’égard du joueur, de son représentant et du club de la capitale. "Je n’accepte pas, ne comprends pas, ne crois pas qu’un joueur puisse dire : 'Oui, mais c’est mon agent qui parle'. Un agent représente le joueur, il parle en son nom, il négocie ses intérêts. Un joueur, s’il n’est pas d’accord avec son agent, soit il le vire, soit il lui dit de fermer sa gueule, a souligné l’éditorialiste sur les ondes de RMC. Il n’en est pas à sa première, il parle tout le temps dans les médias italiens pour mettre une forme de pression, pour faire du chantage. Un club digne ne peut supporter d’être traîné dans la boue ainsi. Un agent ne peut pas venir dire dans la presse que le club travaille mal. Il doit lui fermer sa gueule. Un club, s’il veut retenir un joueur, ça se fait entre quatre yeux dans un bureau. Aucun joueur n’est plus important que l’institution." Puis de rajouter : "Les saisons précédentes, il (le club, ndlr) n’aurait pas dû accepter les sorties lamentables d’Ibra. Mais il n’y a pas de direction sportive, un président qui limite n’était pas au courant de ce qui avait été dit par l’agent, c’est encore plus lamentable. Direction, communication sportive, ils sont tous à la rue." Puis de rajouter : "Les saisons précédentes, il (le club, ndlr) n’aurait pas dû accepter les sorties lamentables d’Ibra. Mais il n’y a pas de direction sportive, un président qui limite n’était pas au courant de ce qui avait été dit par l’agent, c’est encore plus lamentable. Direction, communication sportive, ils sont tous à la rue."

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+