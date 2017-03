Côte d’Ivoire : Wilmots dévoile ses plans « Par Youcef Touaitia - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé sélectionneur de la Côte d’Ivoire mardi (voir ici), Marc Wilmots aura pour mission de qualifier les Éléphants pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Afin d’y parvenir, le Belge a un plan simple : s’appuyer sur des joueurs d’expérience qui ont déjà pris leur retraite internationale. "Je vais renouer le contact avec Yaya Touré qui reste un grand joueur, à 34 ans, au regard de ses performances en club. J'irai aussi voir Gervinho pour avoir de ses nouvelles après sa blessure. Je prendrai contact également avec Kalou et bien d'autres joueurs avec pour objectif la Coupe du monde 2018", a assuré Wilmots lors de sa présentation. On imagine mal le Citizen, qui a quitté la sélection après la CAN 2015, ou encore l’attaquant du Hertha Berlin, lui retraité après la CAN 2017, revenir dans les rangs du double champion d’Afrique. Sait-on jamais... On imagine mal le Citizen, qui a quitté la sélection après la CAN 2015, ou encore l’attaquant du Hertha Berlin, lui retraité après la CAN 2017, revenir dans les rangs du double champion d’Afrique. Sait-on jamais...

