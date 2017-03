Man City : un latéral gauche en approche ?

Man City : un latéral gauche en approch e ? « Par Youcef Touaitia - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Manchester City se prépare à une incroyable lessive cet été, de nombreux joueurs de choix pourraient être recrutés pour renforcer l’effectif. Parmi ceux-ci, le latéral gauche Sead Kolasinac (23 ans, 20 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison). En fin de contrat avec Schalke 04 en juin prochain, le Bosnien était annoncé tout proche de la Juventus Turin l’hiver dernier. Mais Pep Guardiola, désireux de trouver un remplaçant à Gaël Clichy et Aleksandar Kolarov, souhaiterait court-circuiter ce transfert pour attirer le natif de Karlsruhe en Angleterre selon les informations de Bild. De quoi donner des regrets au club de Gelsenkirchen, qui aurait pu obtenir des liquidités importantes en cédant son joueur, fortement convoité, bien plus tôt... De quoi donner des regrets au club de Gelsenkirchen, qui aurait pu obtenir des liquidités importantes en cédant son joueur, fortement convoité, bien plus tôt...

