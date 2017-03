PSG : Thiago Motta, le flou persiste...

Quel avenir pour Thiago Motta (34 ans, 25 matchs en L1 cette saison) ? En fin de contrat au terme de la saison, le milieu de terrain réalise une belle saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Membre important de l’effectif d’Unai Emery, l’Italien va-t-il prolonger ? Son agent, Alessandro Canovi, n’a pas encore la réponse à cette question.

"Il n’y a pas grand-chose, on l’a toujours dit et je le répète il verra avec le président Al-Khelaifi ce qu’il fera. Les dirigeants sont 'propriétaires' de son futur, il y a une relation de confiance et de respect entre lui et le président, c’est pourquoi nous parlerons pour prendre une décision. Thiago est un joueur de 34 ans, il est très serein et prendra sa décision tranquillement. C’est un joueur important, il y a des possibilités qu’il reste mais rien n’est fait encore", a assuré le représentant du Parisien pour Yahoo Sport.

Pour rappel, l’entraîneur francilien a publiquement confirmé son envie de conserver Motta l’an prochain.