EdF : Koscielny encense aussi Kanté !

Auteur d'une formidable saison avec Chelsea, le milieu de terrain N'Golo Kanté (25 ans, 13 sélections et 1 but) reçoit de très nombreux compliments ces dernières semaines. Adversaire de l'ancien joueur de Caen en Premier League, le défenseur central d'Arsenal Laurent Koscielny (31 ans, 42 sélections et 1 but) a également encensé son coéquipier de l'équipe de France.

"C’est le meilleur joueur du championnat, tout simplement. Il a cette faculté à s’adapter. Il a énormément progressé. Quand vous avez un joueur comme ça au milieu... Il sait ce qu’il peut faire et ne pas faire. Il le fait à merveille", a admiré Koscielny devant les médias.

Autant dire que Kanté devrait apprécier ce très bel hommage.