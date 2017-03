OM : Eyraud a convaincu McCourt de venir « Par Damien Da Silva - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis octobre dernier, Frank McCourt est revenu pour le magazine Forbes sur son arrivée à la tête du club phocéen. Lors de cet entretien, l'homme d'affaires américain a rendu un hommage appuyé à son président Jacques-Henri Eyraud, à l'origine de sa venue à Marseille. "L'été dernier, Jacques-Henri Eyraud m'avait proposé d'investir dans l'OM alors qu'il était engagé dans un autre projet de reprise. Par courtoisie pour un ami, je l'avais rencontré, c'était bien mais j'avais décliné car ça ne m'intéressait pas. Nous avions discuté de manière directe, j'étais très impressionné par lui. Un peu plus tard, il m'a rappelé pour me dire 'pourquoi vous ne l'achèteriez pas ? Et je serai votre homme sur place'. Je lui ai alors dit que c'était intéressant puis je lui ai demandé 'serais-tu d'accord pour gérer sur le long terme, vivre à Marseille avec toute ta famille ?' Et il a dit oui. Je n'aurais pas pu y arriver sans lui", a confié le Bostonien. Et on connait la suite avec le lancement du projet McCourt à l'OM ! Et on connait la suite avec le lancement du projet McCourt à l'OM !

