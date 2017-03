Man City : Guardiola instaure une nouvelle règle « Par Damien Da Silva - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- On le sait, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a déjà imposé plusieurs de ses règles depuis son arrivée l'été dernier à la tête de l'équipe. Si les joueurs n'ont plus le droit de manger des pizzas ou de profiter de la wifi au centre d'entraînement, le technicien espagnol vient d'instaurer une nouvelle interdiction pour l'ensemble du club ! En effet, d'après les média anglais, Guardiola a fait retirer tous les distributeurs automatiques de friandises et de boissons à l'Etihad Campus. Que ce soit les joueurs, le staff ou encore le personnel administratif, tous les membres des Citizens ne sont plus autorisés à consommer de tels produits au centre d'entraînement. Une décision suffisante pour améliorer les résultats de Manchester City, éliminé de la Ligue des Champions et seulement 3e de Premier League, en cette fin de saison ?

