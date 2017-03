West Ham : Feghouli justifie ses difficultés « Par Romain Lantheaume - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé libre en provenance de Valence en début de saison, le milieu offensif Sofiane Feghouli (27 ans, 17 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a connu des débuts compliqués à West Ham. Des difficultés que l’Algérien met sur le compte du temps d’adaptation à la Premier League. "C'est un changement radical. En Espagne, le jeu est plutôt basé sur la possession, la technique et la tactique. Ici, c'est plus direct, a mis en avant l’ancien Grenoblois sur le site officiel des Hammers. C'est un gros changement mais je suis heureux de mes statistiques. Je m'adapte progressivement." Si son faible temps de jeu en première partie de saison lui a fait manquer la CAN 2017, le Fennec enchaîne en effet les titularisations depuis. Si son faible temps de jeu en première partie de saison lui a fait manquer la CAN 2017, le Fennec enchaîne en effet les titularisations depuis.

