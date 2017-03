Sondage MF : le meilleur coach, c'est Conte !

Sondage MF : le meilleur coach, c'est Cont e ! « Par Damien Da Silva - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions qui est le meilleur coach en activité en Europe. Et visiblement, le travail d'Antonio Conte séduit ! Sur les 35 980 votes recensés, vous êtes 26,5% à désigner le technicien transalpin, en tête de la Premier League pour sa première année à Chelsea, comme le meilleur entraîneur en activité. Derrière l'Italien, Leonardo Jardim (17,2%) et Carlo Ancelotti (14,6%) complètent le podium et sont récompensés des bonnes performances de l'AS Monaco et du Bayern Munich, qualifiés pour les quarts de la Ligue des Champions et leaders en championnat. Ensuite, on retrouve dans l'ordre Diego Simeone (13,4%), Zinédine Zidane (10%), Josep Guardiola (3,7%) et José Mourinho (3,4%). Dès à présent, dîtes-nous jusqu'à quel montant iriez-vous au MAXIMUM pour recruter au prochain mercato Kylian Mbappé si vous étiez aux commandes d'une grosse écurie européenne. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous jusqu'à quel montant iriez-vous au MAXIMUM pour recruter au prochain mercato Kylian Mbappé si vous étiez aux commandes d'une grosse écurie européenne. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

