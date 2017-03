Lille : G. Lopez - "un peu dur" « Par Romain Lantheaume - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement propriétaire de Lille depuis le début d’année, Gérard Lopez connaît des premiers mois agités à la tête du LOSC, actuellement 14e et pas encore assuré de rester en Ligue 1. L’homme d'affaires hispano-luxembourgeois souhaite malgré tout retenir le positif. "C’est un peu dur comme début de présidence car on sait qu’on a pris un club dont l’objectif principal est le maintien. Mais je suis très content, et de manière générale, c’est très positif", a affirmé le dirigeant nordiste au micro de la radio RMC. Avec Marcelo Bielsa sur le banc et au moins "trois-quatre recrues" supplémentaires, la saison prochaine s’annonce plus radieuse... à condition d’assurer le maintien. Avec Marcelo Bielsa sur le banc et au moins "trois-quatre recrues" supplémentaires, la saison prochaine s’annonce plus radieuse... à condition d’assurer le maintien.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+