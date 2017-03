Allemagne : Podolski trop "kitch" pour Müller

Pour sa dernière sélection avec l’Allemagne, Lukas Podolski (31 ans, 130 sélections et 49 buts) s’est offert des adieux de rêve mercredi en inscrivant le joli but qui a permis à la Nationalmannschaft de s’imposer contre l’Angleterre (1-0) en amical. Pour Thomas Müller (27 ans, 83 sélections, 36 buts), l’attaquant de Galatasaray a poussé le bouchon un peu loin !

"Le but de Podolski pour ses adieux ? Comme réalisateur, je n'aurais pas écrit un scénario comme ça, j'aurais trouvé ça un peu trop kitch, a plaisanté l'attaquant du Bayern Munich devant la presse. Après le match, les gens sont restés dans le stade spécialement pour lui, d'habitude le stade se vide en 10 minutes et là les gens sont restés. On n'arrive pas à 130 sélections si on n'a pas quelque chose de spécial."

Un bel hommage !