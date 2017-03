Lyon : Fekir, un départ surprise cet été ?

L'Olympique Lyonnais risque de connaître un mercato d'été agité dans quelques mois avec les départs potentiels du milieu Corentin Tolisso et de l'attaquant Alexandre Lacazette, courtisés par de nombreuses formations européens. Et d'après L'Equipe, une surprise ne serait pas à écarter avec une éventuelle vente de Nabil Fekir (23 ans, 25 matchs et 6 buts en L1 cette saison) !

En effet, selon les informations du quotidien sportif, l'OL ne fermera pas forcément la porte à un départ de l'international français et sera à l'écoute des propositions. Après sa grave blessure au genou, Fekir a affiché un visage séduisant sur plusieurs de ses sorties ces dernières semaines et ses anciens prétendants pourraient revenir à la charge. Avec un président ambitieux comme Jean-Michel Aulas, il serait tout de même étonnant d'assister à plus de 2 départs importants de l'OL lors de la même période des transferts...