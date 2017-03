PSG : Courbis cartonne Verratti !

Avec l’agent du milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison), Donato Di Campli, on ne sait plus sur quel pied danser ! Un jour, le représentant assure que son protégé veut rester au Paris Saint-Germain, le lendemain il se montre bien moins catégorique (voir ici)... Pour le consultant Rolland Courbis, les dirigeants franciliens doivent mettre un terme à ce feuilleton !

"Si demain tu me dis que Kanté, avec son sérieux professionnel et sa régularité, va remplacer Verratti au PSG, je ne vais pas me suicider, a lancé le coach sudiste sur les ondes de RMC. Pendant 30 secondes, je me prends pour un Qatari. 'Vous voulez partir ? Vous allez à Chelsea, sinon vous restez à vie au PSG et jouez en CFA ! Parce que moi, responsable du PSG, prince du Qatar, ce matin je me suis réveillé, c’est un caprice et j’ai envie de Kanté. Et même plus, je n’ai plus envie de Verratti !.' Donc quand on est Verratti et qu’on le conseille, il faut par moment se faire tout petit."

Si N’Golo Kanté serait une superbe recrue pour le PSG, Verratti reste tout de même un membre essentiel du club de la capitale.