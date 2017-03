PSG : Verratti, Rothen est à bout « Par Romain Lantheaume - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C’est le feuilleton des derniers jours du côté du Paris Saint-Germain. L'agent du milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison), Donato Di Campli, ne cesse d’affirmer tout et son contraire sur l’avenir de son protégé (voir ici). Mais le remue-ménage a assez duré pour le consultant Jérôme Rothen, qui invite les dirigeants parisiens à siffler la fin de la récré. "Marco Verratti acquiesce forcément les propos de son agent. La stratégie, c’est qu’aujourd’hui il veut aller autre part, point final. (…) Il a choisi d’aller voir ailleurs, c’est ce que ça veut dire, mais qu’il y aille ! Qu’après Barcelone il y ait encore des déclarations comme ça... Il manque une âme dans ce club et certains joueurs doivent un peu plus 'bander' pour le PSG qu’ils le font actuellement", a lancé l’ancien milieu de terrain du PSG sur les ondes de RMC. "Au bout d’un moment, il faut se mettre d’accord avec Verratti, c’est aux dirigeants de le faire et de lui dire : ‘Tu veux partir ? Tu es un joueur important de l’effectif donc ce sera tant. Si tu as une offre, va-t’en parce que tu préfères aller ailleurs’". Le message est passé ! "Au bout d’un moment, il faut se mettre d’accord avec Verratti, c’est aux dirigeants de le faire et de lui dire : ‘Tu veux partir ? Tu es un joueur important de l’effectif donc ce sera tant. Si tu as une offre, va-t’en parce que tu préfères aller ailleurs’". Le message est passé !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+