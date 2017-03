Leicester : Mahrez se rapproche du Barça ?

Si Leicester connait un exercice plus compliqué, l'ailier Ryad Mahrez (26 ans, 26 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) conserve toujours une belle cote de popularité après sa formidable saison 2015-2016. De son côté, l'Algérien n'a jamais caché son attirance pour le FC Barcelone, dont le style de jeu le fait rêver. Et selon les informations du quotidien catalan Sport, l'ancien joueur du Havre serait déterminé à rejoindre les Blaugrana l'été prochain.

Et ça tombe bien, l'intérêt serait réciproque ! Le Barça apprécierait le profil de Mahrez, qui pourrait être un remplaçant de luxe pour la MSN composée de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar. Pour s'attacher les services du Fennec, le champion d'Espagne en titre devra réaliser un chèque compris entre 35 et 40 millions d'euros aux Foxes.