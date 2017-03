PSG : Verratti, des doutes sur Emery ?

Ces derniers mois, l’agent du milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison), Donato Di Campli, ne cesse de souffler le chaud et le froid au sujet de l’avenir de son protégé au Paris Saint-Germain (voir ici). Il faut dire que malgré ses propos rassurants, l’international italien aurait de plus en plus de doutes sur ses chances de gagner un jour la Ligue des Champions avec le club de la capitale.

D’après le quotidien L’Equipe, Petit Hibou se demanderait notamment si l’entraîneur Unai Emery et son staff sont de taille pour conduire le PSG à la consécration européenne. Et l'élimination en 8es de finale de la C1 face à Barcelone (4-0, 1-6) cette année n’a évidemment pas atténué ses doutes... Le départ non compensé de Zlatan Ibrahimovic aurait également été mal vécu par le natif de Pescara, qui y aurait vu un coup d’arrêt dans le projet parisien. Selon la même source, Di Campli a récemment rencontré les dirigeants franciliens. Pas sûr que ces derniers aient été en mesure de le rassurer...