Monaco : 2 à 4 départs cet été ?

Eblouissante cette saison, l’AS Monaco devrait se résoudre à toucher le jackpot en lâchant plusieurs éléments l’été prochain. Si officiellement, l’actuel leader de Ligue 1 évoque un ou deux possible(s) départ(s), le quotidien L’Equipe affirme ce jeudi qu’il faut plutôt s’attendre à voir partir entre deux et quatre cadres.

Selon le quotidien sportif, le latéral polyvalent Djibril Sidibé (24 ans, 24 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a de bonnes chances de faire ses valises, même s’il a récemment affirmé ne pas souhaiter partir à tout prix (voir ici). Au milieu de terrain, Tiémoué Bakayoko (22 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison), qui aurait donné son accord à Chelsea, fait aussi partie des candidats au départ. Mais Fabinho (23 ans, 29 matchs et 8 buts en L1 cette saison) disposerait d’un bon de sortie et un seul des deux joueurs sera sans doute autorisé à partir.

Même règle pour les ailiers Thomas Lemar (21 ans, 26 matchs et 7 buts en L1 cette saison) et Bernardo Silva (22 ans, 29 matchs et 6 buts en L1 cette saison). Et comme le Portugais pourrait rapporter gros, le Français devrait sans doute rester au moins un an de plus. En bref, sans parler de la jeune pépite Kylian Mbappé, l’été s’annonce agité sur le Rocher !