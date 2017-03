Tottenham : Sissoko-Pochettino, ça sent la fin « Par Romain Lantheaume - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté par Tottenham pour 35 millions d’euros l’été dernier, le milieu de terrain Moussa Sissoko (27 ans, 17 apparitions en Premier League cette saison) ne parvient pas à s’imposer chez les Spurs. A en croire le quotidien L’Equipe, l’international français se trouve même en froid avec son entraîneur Mauricio Pochettino depuis que le technicien argentin lui a remonté les bretelles publiquement en novembre dernier. "Ça fait partie d'une carrière. Je finis la saison et on verra après", confierait l’ancien Toulousain en privé, rapporte le journal sportif. Si Pochettino reste en poste, le Tricolore devrait vraisemblablement tenter de trouver une porte de sortie l’été prochain, lui qui souhaite obtenir un temps de jeu plus important pour récupérer sa place en équipe de France. Une réunion doit se tenir d’ici une quinzaine de jours entre les représentants du joueur et les dirigeants du club londonien. Crystal Palace et l’Inter Milan se montreraient notamment attentifs à sa situation. Une réunion doit se tenir d’ici une quinzaine de jours entre les représentants du joueur et les dirigeants du club londonien. Crystal Palace et l’Inter Milan se montreraient notamment attentifs à sa situation.

