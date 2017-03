Atletico : Griezmann, comme un doute ?

Doté d’une très belle cote sur le marché des transferts, l’attaquant Antoine Griezmann (26 ans, 27 matchs et 14 buts en Liga cette saison) n’a eu de cesse d’écarter un départ au cours des dernières semaines, affirmant qu’il se sent comme un poisson dans l’eau du côté de l’Atletico Madrid (voir ici). Mais le buteur français pourrait bien cacher son jeu ! D’après le quotidien L’Equipe, le clan du Colchonero envisage de plus en plus un transfert et une décision devrait être prise d'ici la fin de la saison.

Selon la même source, en cas de départ, Manchester United figurerait en pole pour attirer le natif de Mâcon, grâce notamment à la présence de son ami Paul Pogba dans l'effectif des Red Devils. En revanche, le Tricolore a fait savoir à plusieurs reprises que la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain, également intéressé, ne le branchaient pas vraiment...