Dortmund : un prix annoncé pour Aubameyang Par Eric Bethsy - Le 22/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat au Borussia Dortmund jusqu’en 2020, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 23 matchs et 23 buts en Bundesliga cette saison) ne sera pas forcément retenu par ses supérieurs. Surtout si l’un de ses prétendants se montre très généreux. C’est du moins ce qu’espère le directeur général Hans-Joachim Watzke. "Pour le moment, je n’ai pas plus d’informations sur le fait qu’il va partir, a confié le dirigeant allemand à Bild. A l’avenir, s’il a le désir de s’en aller, nous discuterons et nous serons à l’écoute de tout par respect envers Aubameyang. Mais de mon point de vue, il n’y a pas beaucoup de clubs où il pourra progresser s’il part. S’il part, ce sera à un prix exorbitant. S’il reste et continue à marquer 20-25 buts, nous récupérerons facilement 65 millions d'euros." Au vu du marché actuel, le Gabonais pourrait même rapporter quelques millions de plus. Au vu du marché actuel, le Gabonais pourrait même rapporter quelques millions de plus.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+