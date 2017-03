Atletico : l'objectif personnel de Gameiro « Par Eric Bethsy - Le 22/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Performant depuis son arrivée l’été dernier, l’attaquant de l’Atletico Madrid Kevin Gameiro (29 ans) affiche déjà des statistiques honorables (26 matchs et 10 buts en Liga cette saison). Mais ce n’est pas encore suffisant pour l’international français qui a placé la barre un peu plus haut. "Comme je l’ai dit depuis le début de l’année, mon objectif est d’atteindre la barre des 20 buts, a indiqué l’ancien Parisien dans un entretien accordé à Foot Mercato. J’en suis actuellement à 14 buts avec l’Atletico Madrid. Je pense que je peux réussir ce challenge. On verra ce qu’il se passe. Il reste encore deux mois et il y a encore de très belles compétitions à jouer." Reste à savoir si Gameiro obtiendra le temps de jeu nécessaire, lui qui doit composer avec la concurrence de Fernando Torres. Reste à savoir si Gameiro obtiendra le temps de jeu nécessaire, lui qui doit composer avec la concurrence de Fernando Torres.

