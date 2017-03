Nice : Bourigeaud après Cyprien ?

L'été dernier, l'OGC Nice avait eu le nez creux en allant chercher à Lens Wylan Cyprien (22 ans, 29 matchs et 8 buts en L1 cette saison), qui s'est très vite imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'élite. Le club azuréen serait prêt à refaire le même coup durant l'intersaison.

Les Aiglons suivent en effet de près Benjamin Bourigeaud (23 ans, 27 matchs et 3 buts en L2 cette saison), auteur d'un très bel exercice 2016-17 avec les Sang et Or à l'étage inférieur. D'après Mercato365, le Gym songerait aussi au Caennais Yann Karamoh (18 ans, 27 matchs et 5 buts en L1 cette saison).