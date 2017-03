OM : un maillot sans sponsor en 2017-2018 ?

OM : un maillot sans sponsor en 2017-201 8 ? « Par Romain Rigaux - Le 22/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l'Olympique de Marseille et Adidas ne poursuivront pas l'aventure, c'est bien Puma qui devrait prendre le relai. Selon RMC, l'OM et la marque allemande vont signer un contrat de cinq ans pour un montant de 14 à 15 millions d'euros par saison. Une collaboration qui pourrait être officialisée la semaine prochaine. En attendant, le club phocéen travaille également sur son sponsoring maillot pour la prochaine saison. D'après nos confrères, le club phocéen envisage de n'afficher aucun sponsor sur sa tunique, avec l'hypothèse de mettre en avant des associations de la ville. La raison ? D'après la radio, l'OM ne veut pas se précipiter et signer un contrat de longue durée avec une marque alors qu'elle ambitionne de retrouver la Ligue des Champions 2018-2019 avec un maillot qui vaudra plus cher. La raison ? D'après la radio, l'OM ne veut pas se précipiter et signer un contrat de longue durée avec une marque alors qu'elle ambitionne de retrouver la Ligue des Champions 2018-2019 avec un maillot qui vaudra plus cher.

