Irlande : R. Keane - "il faut tacler Bale" « Par Romain Rigaux - Le 22/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le match entre le Pays de Galles et l'Irlande en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 s'annonce bouillant. Et l'entraîneur adjoint irlandais, Roy Keane, fait monter un peu plus la température avec son conseil pour stopper l'ailier gallois Gareth Bale (27 ans, 65 sélections et 26 buts). "Le conseil de base que l'on peut donner à un joueur avant d'affronter un adversaire de classe mondiale comme Gareth Bale, c'est d'être sur lui, d'être sur lui le plus vite possible, et de ne pas le laisser lever la tête comme il peut le faire au Real Madrid. Il ne faut pas lui laisser de l'espace dans notre dos, car ce garçon court vite. Il faut le tacler. Le secouer... mais en restant dans les règles. Tacler fait partie de ce foutu jeu", a lancé l'ancien milieu de Manchester United. Et Keane était plutôt doué dans cet exercice. Et Keane était plutôt doué dans cet exercice.

