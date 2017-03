Nice : et maintenant Obbadi...

C'est une véritable hécatombe. Le milieu de terrain de Nice, Mounir Obbadi (33 ans, 5 matchs en L1 avec Nice cette saison), sera écarté des terrains pendant un mois. Touché face à Nantes (1-1), l'ancien Lillois souffre d'une lésion aux quadriceps.

Une absence de plus au sein du Gym alors qu'Alassane Plea et Wylan Cyprien sont indisponibles jusqu'à la fin de la saison, et que Paul Baysse et Rémi Walter sont sur le flanc pendant un mois...