Real : Isco, un deal avec... le Barça ?

Real : Isco, un deal avec... le Barç a ?

En manque de temps de jeu du côté du Real Madrid, le milieu offensif Isco (24 ans, 22 matchs et 6 buts en Liga cette saison) pourrait quitter la Maison Blanche l'été prochain. En fin de contrat en juin 2018, l'international espagnol ne manque pas de courtisans puisque le Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United ou encore la Juventus Turin sont sur les rangs pour l'accueillir. Mais ce mercredi, la Radio RAC1 nous informe d'un possible deal qui pourrait faire grand bruit en Espagne. En effet, le FC Barcelone, club de cœur d'Isco, pourrait lui proposer de rester une saison de plus à Madrid avant que celui-ci ne s'engage librement pour les Blaugrana. En échange, l'ancien joueur de Malaga pourrait récupérer 20 millions d'euros à la signature ! Isco peut-il patienter une saison de plus dans le rôle de remplaçant au Real ? Une chose est sûre, un éventuel départ vers la Catalogne à l'issue de la prochaine saison ne devrait pas ravir les supporters merengue.

