Man Utd : Jordi Alba en approche ?

Man Utd : Jordi Alba en approch e ? « Par Youcef Touaitia - Le 22/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins impérial cette saison, le latéral gauche Jordi Alba (28 ans, 18 matchs et 1 but en Liga cette saison) est en froid avec son entraîneur, Luis Enrique (voir ici). Alors que ce dernier quittera le FC Barcelone à l'issue de son contrat en fin de saison, l'international espagnol pourrait tout même aller voir ailleurs. Selon les informations du Manchester Evening News, Manchester United pourrait passer à l'action pour recruter l'ancien joueur de Valence. Le média anglais affirme qu'Alba ne serait pas contre une expérience chez les Red Devils, où il apprécierait de collaborer avec José Mourinho. Une piste très intéressante pour le Portugais, qui n'a jamais caché sa volonté de trouver un remplaçant à Luke Shaw, décevant depuis son retour d'une grave blessure qui l'a tenu écarté des terrains pendant un an. Une piste très intéressante pour le Portugais, qui n'a jamais caché sa volonté de trouver un remplaçant à Luke Shaw, décevant depuis son retour d'une grave blessure qui l'a tenu écarté des terrains pendant un an.

