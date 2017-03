PSG : un ticket Monchi-Alberto Benito ?

PSG : un ticket Monchi-Alberto Benit o ? « Par Youcef Touaitia - Le 22/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu’on le dit sur la sellette suite à l’élimination du Paris Saint-Germain lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, Unai Emery ne serait finalement pas en danger. En effet, Goal affirme que Nasser Al-Khelaïfi n’a aucunement l’intention de mettre fin à l’aventure du Basque, bien au contraire. Selon nos confrères, le président parisien, de retour du Qatar, a "passé de longues minutes au téléphone" avec son entraîneur afin que celui-ci lui fasse part de ses envies pour faire progresser le club. Parmi les conseils glissés par Emery à son supérieur hiérarchique, sa volonté de voir débarquer une pointure dans le rôle de directeur sportif. S’il ne pointe pas du doigt le travail de Patrick Kluivert et d’Olivier Létang, l’Espagnol "sort une nouvelle fois le nom de Monchi" à Al-Khelaïfi. Le média affirme que le directeur sportif, sur le départ du FC Séville, a mis "en suspens ses négociations avec l’AS Rome" et attend un signal clair de la part des décideurs franciliens pour apporter sa contribution à l’avenir. Mais Emery va plus loin. Ainsi, l’Ibère aurait également soumis le nom d’un certain Alberto Benito. Ancien directeur sportif d’Almeria, où Emery a officié entre 2006 et 2008, l’ex-acolyte du technicien parisien a depuis rebondi du côté de l’Anorthosis Famagouste à Chypre mais ne serait pas contre un départ au PSG, où un poste d’adjoint ne lui déplairait pas. Surtout que Benito est également un ami de Monchi. Un duo qui pourrait donc s’installer à la direction sportive du champion de France si Al-Khelaïfi suit les recommandations de son coach. Mais Emery va plus loin. Ainsi, l’Ibère aurait également soumis le nom d’un certain Alberto Benito. Ancien directeur sportif d’Almeria, où Emery a officié entre 2006 et 2008, l’ex-acolyte du technicien parisien a depuis rebondi du côté de l’Anorthosis Famagouste à Chypre mais ne serait pas contre un départ au PSG, où un poste d’adjoint ne lui déplairait pas. Surtout que Benito est également un ami de Monchi. Un duo qui pourrait donc s’installer à la direction sportive du champion de France si Al-Khelaïfi suit les recommandations de son coach.

