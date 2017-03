Chelsea : Batshuayi poussé dehors

Transféré de l'OM à Chelsea pour 40 millions d'euros l'été dernier, Michy Batshuayi (23 ans, 16 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) joue très peu en Angleterre et ne compte aucune titularisation en championnat. Son avenir chez les Blues semble bouché et le Daily Mail annonce un départ en fin de saison.

Selon le tabloïd, le club londonien souhaite prêter l'attaquant belge la saison prochaine, conscient qu'il ne récupérera pas la somme déboursée pour le recruter. Les Blues espèrent ainsi que le Diable Rouge brillera sous d'autres couleurs afin de récupérer tout de même une belle somme à l'été 2018.