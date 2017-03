Tottenham : Lloris-Pochettino, destins liés « Par Youcef Touaitia - Le 22/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un des meilleurs gardiens de Premier League, Hugo Lloris (30 ans, 25 matchs en Premier League cette saison) se plait énormément à Tottenham. Annoncé dans le viseur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, l’international tricolore avoue que son avenir est lié à celui de son entraîneur, Mauricio Pochettino. "Mon destin est lié à Mauricio, c’est une certitude, a confié le Français au Figaro. Il compte énormément pour moi. Notre relation dépasse le cadre du foot. C’est une rencontre. Il sera un jour le meilleur coach du monde. Il l’est déjà pour moi. Sa présence et notre relation sont autant d’éléments qui comptent le plus à mes yeux." Une déclaration qui n’échappera pas au champion de France, qui serait revenu à la charge pour l’Argentin dans l’éventualité d’un licenciement d’Unai Emery (voir ici). Et si le PSG faisait d’une pierre deux coups ? Une déclaration qui n’échappera pas au champion de France, qui serait revenu à la charge pour l’Argentin dans l’éventualité d’un licenciement d’Unai Emery (). Et si le PSG faisait d’une pierre deux coups ?

