PSG : l'agent de Verratti tacle le club « Par Romain Rigaux - Le 22/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A quoi joue l'agent de Marco Verratti (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ? Il y a deux jours Donato Di Campli était plutôt rassurant concernant l'avenir du milieu de terrain italien au Paris Saint-Germain, assurant qu'il ne bougera pas l'été prochain (voir ici). Mais ce mercredi, le ton est légèrement différent... "C’est une situation compliquée qui va au-delà du contrat qu’il a jusqu’en 2021. Lui veut gagner (la Ligue des Champions, ndlr), mais le PSG, tel qu’il est en ce moment, ne peut pas lui permettre de le faire. Il est à Paris depuis cinq ans et doit maintenant avoir le raisonnement suivant : gagner beaucoup d’argent sans gagner ou gagner et devenir un champion", a lancé le représentant dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Un bon moyen de mettre une nouvelle fois la pression alors que le PSG devra se montrer plus inspiré lors du prochain mercato pour renforcer l'équipe. Un bon moyen de mettre une nouvelle fois la pression alors que le PSG devra se montrer plus inspiré lors du prochain mercato pour renforcer l'équipe.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+