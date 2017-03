Lyon : le poste dont Tolisso ne veut plus « Par Romain Rigaux - Le 22/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Joueur polyvalent, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso (22 ans, 25 matchs et 6 buts en L1 cette saison), a souvent dépanné à plusieurs postes depuis le début de sa carrière. Mais s'il y en a bien un où il ne souhaite plus jouer, c'est au poste de latéral. "Oui, c'est quelque chose que je ne veux plus trop. Après, si je joue en 6 ou en 8, c'est différent. (...) Quand on est bon à plusieurs postes, le coach nous met à un endroit, puis s'il y a un blessé, il nous met à un autre... C'est mieux de s'installer durablement à un poste. Ça permet de mieux s'exprimer, de garder des repères toute une saison", a confié le Gone dans les colonnes de L'Equipe. Son entraîneur à l'OL Bruno Genesio est prévenu. Son entraîneur à l'OL Bruno Genesio est prévenu.

