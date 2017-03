Barça : un joueur du Celtic tacle Neymar « Par Romain Rigaux - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le FC Barcelone et le Celtic Glasgow se sont rencontrés cette saison lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et visiblement, Neymar (25 ans, 7 matchs et 4 buts en LdC cette saison) n'a pas laissé que de bons souvenirs à ses adversaires puisque le défenseur du club écossais Mikael Lustig (30 ans, 11 matchs et 1 but en LdC cette saison) n'a pas apprécié l'attitude du Brésilien sur le terrain. "Il tombe toujours très facilement, tu peux à peine le toucher. Neymar est le plus grand acteur du football", a lâché le Suédois dans des propos rapportés par la presse espagnole. Ce n'est pas la première fois que ses adversaires se plaignent de la propension de l'Auriverde à se retrouver un peu trop vite au sol. Ce n'est pas la première fois que ses adversaires se plaignent de la propension de l'Auriverde à se retrouver un peu trop vite au sol.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+