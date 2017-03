Barça : Bellerin change de discours Par Romain Rigaux - Le 21/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- "Si j'avais voulu jouer là-bas, j'y serais resté." En novembre dernier, Hector Bellerin (22 ans, 22 matchs en Premier League cette saison) indiquait clairement son intention de ne pas revenir au FC Barcelone, où son nom continue de circuler pour renforcer le poste de latéral droit la saison prochaine. Mais depuis, le discours de l'international espagnol a légèrement changé. "Quand je suis parti du Barça mon idée était de ne pas revenir, parce que mon départ a été un peu compliqué, si certains ont la volonté de partir pour revenir, moi je suis parti pour vivre mon aventure en Angleterre, tenter d'être footballeur et ne pas revenir. Mais je ne sais pas ce qu'il se passera dans le futur et je ne veux fermer aucune porte", a confié le défenseur d'Arsenal au Mundo Deportivo. Alors qu'Arsenal n'est pas assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, avec 6 points de retard sur la 4e place et deux matchs en moins, Bellerin prépare le terrain, au cas où... Alors qu'Arsenal n'est pas assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, avec 6 points de retard sur la 4e place et deux matchs en moins, Bellerin prépare le terrain, au cas où...

