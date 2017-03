Leicester : l'appel du pied de Mancini

Un temps annoncé du côté de Leicester après le limogeage de Claudio Ranieri, Roberto Mancini n'est finalement pas arrivé sur le banc des Foxes où Craig Shakespeare a été confirmé pour la fin de saison. Mais le technicien italien n'écarte pas l'hypothèse d'une arrivée chez le champion d'Angleterre en titre.

"Je me suis reposé un an, maintenant je veux travailler. Leicester, j’ai joué là-bas, je suis fan, mais de là à dire que je vais entraîner là-bas. Je n’ai jamais eu le moindre contact avec les dirigeants, mais si le projet est important et valable... La Chine, on ne sait pas, mais en ce moment, c’est non", a confié l'ancien coach de l'Inter Milan au Corriere dello Sport.

Les dirigeants de Leicester sont prévenus.